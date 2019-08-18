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محافظات

غرق شاب في بئر على الطريق الصحراوى بـ بنى سويف

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:16 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
لقى عامل في العقد الثاني من عمره مصرعه غرقا فى بئر مياه بأحد المناطق الزراعية على الطريق الصحراوى الغربى جنوب كمين الفشن بنحو 400 متر نطاق محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف بلاغا بسقوط عبده .ع .ش 17سنة مقيم محافظة الفيوم فى أحد آبار المياه الموجود فى المنطقة الزراعية الواقعة على الطريق الصحراوى الغربى جنوب محافظة بنى سويف.

وانتقلت قوات الإنقاذ الى موقع البلاغ لانتشال الجثة.

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