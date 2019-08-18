حار في القاهرة وأمطار على جنوب البلاد.. حالة الطقس اليوم الاحد ودرجات الحرارة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس، اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلا.



وحذرت الأرصاد الجوية من تراجع الرؤية في الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية و علي جنوب سيناء كما تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر .



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 34

طنطا 23 34

دمنهور 25 32

الإسكندرية 26 31

بلطيم 24 31

مطروح 25 30

السلوم 23 30

سيوة 24 37

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 23 32

رفح 23 32

رأس سدر 25 35

نخل 20 33

نويبع 28 33

طابا 26 34

كاترين 18 31

الطور 27 37

شرم الشيخ 32 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 30 35

الفيوم 26 37

بنى سويف 25 37

المنيا 25 36

أسيوط 25 38

سوهاج 28 39

قنا 27 38

الأقصر 28 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 29 42

الوادي الجديد 25 41

شلاتين 27 38

أبو رماد 27 36

حلايب 29 35

رأس حدربة 27 35