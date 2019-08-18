بدء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي بمحافظة شمال سيناء.. تنفيذ خطط الصيانة في مختلف المدارس واستكمال الأثاث للمنشآت التعليمية الجديدة..واعتماد تطوير ورفع كفاءة 250 مدرسة ابتدائية

محافظة شمال سيناء استعدت مبكرا للعام الدراسي الجديد 2019\2020م

البدء في تنفيذ خطط الصيانة واستكمال الأثاث للمنشآت التعليمية الجديدة

رفع كفاءة استراحات المدرسين قبل موعد افتتاح الموسم الدراسي

لجنة متابعة للمرور على المبانى المدرسية لمعاينتها ومراجعة تجهيزاتها





استعدت محافظة شمال سيناء، للعام الدراسي الجديد بتجهيز المدارس والمنشآت التعليمية لتكون جاهزة مع بداية الدراسة في مختلف الادارات التعليمية .





وأصدر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الادارات النوعية والتعليمية على مستوى المحافظة بسرعة إعداد وتجهيز المدارس،والانتهاء من إجراء أعمال الصيانة للمبانى والكراسى ومقاعد التلاميذ ، ورفع كفاءة الاستراحات الخاصة بالمدارس وفى بعض المناطق قبل موعد افتتاح الموسم الدراسى، مشددًا على تواجد أعضاء هيئة التدريس بالمدارس والحفاظ على الكيانات المدرسية في مختلف أنحاء المحافظة.





كما طالب مديري الادارات التعليمية بإجراء حصر للمدارس (كل في نطاق ادارته) شاملا: عدد الفصول والتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس وعدد الاداريين والعمالة وكافة احتياجاته قبل بدء العام الدراسي، وعرض مطالبه وأوجه العجز حتى يمكن سدها بالاستفادة من الزيادة الموجودة في بعض الأماكن، مع الاستفادة من العام الدراسي الماضي فى القضاء على السلبيات والاستفادة من الملاحظات السابقة.





وأكد المحافظ،على سد العجز في حالات الانتداب أو النقل للصالح العام، كما شدد على عدم بقاء مديري المدارس في مدارسهم أكثر من عامين لتعميم الاستفادة من النماذج الناجحة والاستفادة منها في أماكن أخرى. كذلك رفع كفاءة بعض المدارس وإقامة أسوار حولها.





كلف اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، المحافظ ء، لجنة المتابعة بالمرور على مختلف المبانى المدرسية، ومعاينتها، ومراجعة تجهيزاتها، في إطار استعداد محافظة شمال سيناء لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019\2020 م. وأصدر، توجيهاته إلى المهندس أحمد سالم، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، من خلال تجهيز جميع المدارس ، رفع درجة الاستعدادات القصوى لبدء الدراسة.





وطالب المحافظ، بسرعة استكمال أعمال الصيانة والأثاث، وتجهيز المدارس، وإعدادها للعام الدراسى الجديد، للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى بوقتٍ كاف.





من جانبها .. أعلنت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء،أنه تم البدء في تنفيذ خطط الصيانة في مختلف المدارس التابعة للإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، في إطار استعداد المديرية للعام الدراسي الجديد. كما يجري استكمال الآثاث للمنشآت التعليمية الجديدة، وتجهيز المدارس والمديريات ورياض الأطفال لتكون جاهزة مع بداية العام الدراسي الجديد.





ولفتت ،إلى أنه يتم متابعة عملية إنشاء المجمع الخدمي الذي يُقام في حي الزهور بالعريش، وبعض المنشآت التعليمية الجاري إنشاؤها في بعض المديريات التعليمية بالمحافظة.





وأشارت إلى أنه تم افتتاح فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالعريش، للاستفادة منها في إعداد وتأهيل المعلمين وتسكينهم على الكادر، علاوة على توفير 23 سيارة لدعم التربية والتعليم بالمحافظة ووضع الية جديدة هامة لسير العملية التعليمية.





كما تم البدء في خطط الصيانة، واستكمال الأثاث للمنشآت التعليمية الجديدة، إلى جانب متابعة اعمال إنشاء المجمع الخدمى الذى يقام فى حى الزهور بالعريش، وبعض المنشآت التعليمية الجارى إنشائها. كما تم توفير 23 سيارة لدعم التربية والتعليم بالمحافظة.



