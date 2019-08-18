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اقتصاد

خلال 3 سنوات.. البترول تضع خطة لإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:32 ص
تموين السيارات
تموين السيارات
مايكل عياد
وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة تنفيذية خلال السنوات الثلاث القادمة للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بإجمالي 54 محطة تموين سيارات في العديد من المدن والمحافظات والطرق الرئيسية .

قال تقرير صادر عن الوزارة ، إن الخطة تسعى للتوسع في الكثير من المحطات التي ستقدم خدمات تموين متكاملة بالغاز الطبيعى والوقود السائل، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية العاملة في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية لإدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعى في محطاتها القائمة والتي تبدأ بعدد 30 محطة خلال عام كمرحلة أولى وذلك لكل من شركتى غازتك وكارجاس.

وفيما يتعلق بالتيسيرات المقدمة للمواطنين في سداد قيمة التحويل، أوضحت وزارة البترول أنها وجهت شركتى كارجاس وغازتك التابعتين لقطاع البترول بالاستمرار في تقديم تيسيرات في سداد قيمة التحويل لحائزى السيارات الراغبين فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ودراسة استحداث أنظمة جديدة وميسرة للسداد .

تقدم الشركتان حاليًا تسهيلات في سداد قيمة التحويل لحائزى السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم، وذلك من خلال أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة .

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