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شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مصلى باب الرحمة في الأقصى

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:02 ص
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مصلى باب الرحمة
أ ش أ
اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وعبثت في الأثاث بداخله.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة وأخرجت بعض أثاثه من خزائن وقواطع خشبية، ومنعت الحرس المتواجدين في المكان من التدخل أو التصوير كما طلبت من أحد الحراس بحذف فيديو صوره أثناء اقتحامهم المصلى.

يشار إلى أن مصلى باب الرحمة مستهدف من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر فبراير من العام الجاري.

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