تركيز كبير على النواحي الخططية فى أولى تدريبات المصري بمعسكره المغلق بالإسماعيلية

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أولى تدريباته بمعسكره المغلق بالإسماعيلية الذي بدأ أمس السبت ويستمر حتى الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.



وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال على النواحي الخططية والتكتيكية ، فعقب تدريبات الإحماء وفك العضلات ، شهد المران العديد من التدريبات التخصصية للاعبي الخطوط الثلاثة



وقاد ايهاب جلال تدريبات لاعبي الوسط والهجوم والتي تم خلالها تلقين اللاعبين عدد من الجمل الخططية.



وقاد ياسر عزت وسيف داود تدريبات لاعبي خط الدفاع والتي تم التركيز خلالها على كيفية التعامل مع الكرات العرضية سواء من الثبات أو الحركة ، بينما أدى حراس المرمى الأربعة أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته وايهاب العايدي مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.