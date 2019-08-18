أخبار الرياضة ليلا ..مدرب بيراميدز يقترب من الأهلي .. وهجوم جماهيري على لاسارتي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:
كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس الخلاف داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، حول مصير لاسارتي، المدير الفني لفريق الكرة.
مدرب بيراميدز السابق يقترب من قيادة الأهلي
طالبت جماهير النادي الاهلي برحيل مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي بعد الاداء السيئ الذي قدمه الفريق امام بيراميدز واقصاء الاهلي من دور الــ 16 من بطولة كأس مصر بهدف مقابل لا شيء.
لازم يمشى.. هجوم نارى من جماهير الاهلي على لاسارتي
كشف نبيل دونجا لاعب خط وسط فريق بيراميدز عن نقطة الضعف داخل صفوف النادي الأهلي الذي استغلها الفريق في مباراة كأس مصر.
دونجا يكشف خطأ ارتكبه الأهلي واستغله بيراميدز فى إقصائه من الكأس
قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن تحقيق الفوز على النادى الاهلى يساهم كثيرا في استكمال تحقيق لقب كأس مصر.
عمر جابر عقب هزيمة الاهلى: نأمل في تحقيق جميع الألقاب هذا الموسم
نشر أحمد الشناوى حارس مرمى نادى بيراميدز عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة من الصور الجديدة من مباراة اليوم برفقة لاعبى نادى بيراميدز.
مكسب مهم.. أحمد الشناوي يعلق على فوز بيراميدز أمام الاهلى .. شاهد