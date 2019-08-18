أخبار الرياضة ليلا ..مدرب بيراميدز يقترب من الأهلي .. وهجوم جماهيري على لاسارتي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:





كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس الخلاف داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، حول مصير لاسارتي، المدير الفني لفريق الكرة.طالبت جماهير النادي الاهلي برحيل مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي بعد الاداء السيئ الذي قدمه الفريق امام بيراميدز واقصاء الاهلي من دور الــ 16 من بطولة كأس مصر بهدف مقابل لا شيء.كشف نبيل دونجا لاعب خط وسط فريق بيراميدز عن نقطة الضعف داخل صفوف النادي الأهلي الذي استغلها الفريق في مباراة كأس مصر.قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن تحقيق الفوز على النادى الاهلى يساهم كثيرا في استكمال تحقيق لقب كأس مصر.نشر أحمد الشناوى حارس مرمى نادى بيراميدز عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة من الصور الجديدة من مباراة اليوم برفقة لاعبى نادى بيراميدز.