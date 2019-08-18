أطعمة عليك تناولها فورا لـ علاج العسر الهضمي

تعاني العديد من الأمهات من مشكلة العسر الهضمى بالنسبة لها ولأطفالها أيضا، ويمكنك التخلص من هذه المشكلة سريعا فى دقائق معدودة، بتناول أبرز الأطعمة التى تخلصك من لعسر الهضمة وهى عبارة عن الآتي، وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.



-تناولى ثمرة من الموز بين الإفطار والسحور فهو سيساعدك على محاربة عسر الهضم.



- تناولى كوبا من الشاى الأخضر بعد الإفطار بساعتين فهو علاج جيد وفعال لعسر الهضم



- يغفل الكثيرون أهمية اللبن الرائب على الرغم من إحتوائه على مادة البروبايوتيكس وهى مفيدة لتعزيز الهضم .



- تناولى الأسماك فهى تحتوى على مواد دهنية تسبب الكسل وعسر الهضم.



- كوب من الزنجبيل والقرفة له تأثير جيد في تخفيف الألم الناتج عن عسر الهضم.