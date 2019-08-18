جسمي ملكي.. لجنة المرأة بوفد الفيوم تنظم ندوة لتوعية الأمهات بـ التحرش

نظمت لجنة المرأة بحزب الوفد بالفيوم ، تحت رعاية عبد العظيم الباسل رئيس لجنة الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب وبإشراف علا عبد الجواد رئيس اللجنة ندوة توعية للأمهات والأطفال ضمن حملة (جسمي ملكي) بقرية العدوة.



جسمي ملكي، حملة توعوية علي مستوي الجمهورية تهدف للتوعية ضد خطر التحرش بالأطفال والاعتداء عليهم ، وقد تم توعية الأمهات أولا بضرورة الاهتمام بأطفالهم وحمايتهم من خطر التحرش وكيفية التصرف مع الشخص المتحرش و الإجراءات التي يتخذنها إذا تعرض ابنائهن لذلك .



وتم توعية الأطفال بضرورة حماية أجسامهم وماذا يفعلون إذا تعرضوا للاعتداء وأعربت الأمهات عن سعادتهن بالندوة.