وزير إسرائيلية: الرب هو من يختار رئيس الوزراء

أكدت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف على قناعتها أن الرب وحده هو من سيقرر ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبقى في منصبه بعد انتخابات الكنيست المقبلة أم لا.



وتابعت ريجيف وفق ما نقلته صحيفة هآرتس" العبرية أنها لا تثق بأن الناس هم من سيختارون رئيسا جديدا للوزراء.



وواجه هذا الحديث معارضة شديدة من قبل الوزيرة المنتمية إلى حزب نتنياهو "الليكود"، إذ قالت: "أولا، لا يملك (ليبرمان) جميع الأوراق بيده، والرب وحده يقرر من سيصبح رئيسا جديدا للوزراء".



وشنت هجوما حادا على ليبرمان الذي لعب دورا حاسما في فشل نتنياهو بتشكيل ائتلاف حاكم بعد تحقيق "الليكود" فوزا هشا في انتخابات الكنيست التي جرت في أبريل الماضي، متهمة إياه بالاحتيال والخداع، وتابعت: "20 عاما من الوعود دون أي أفعال".