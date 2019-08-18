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أخبار العالم

نقص في الغذاء والأدوية.. خطر كبير ينتظر بريطانيا في هذه الحالة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 07:08 ص
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
أظهرت وثائق حكومية مسربة لصحيفة صنداي تايمز أن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون إتفاق انتقالي.

وقالت الصحيفة إن التوقعات التي جمعها مجلس الوزراء حددت الآثار الأكثر ترجيحا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وليس أسوأ السيناريوهات.

كانت تحذيرات، ظهرت من قبل حول إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون إتفاق، بسبب إمكانية هروب العديد من المجرمين الخطرين عن العدالة.

وكان رئيس الوزراء البربطاني الجيد بوريس جونسون قد تعهد بخروج بلاده من الاتحاد بحلول أكتوبر المقبل.

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