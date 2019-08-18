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فن

سبب غياب أحمد الفيشاوى عن تكريم والده بـ مهرجان القومى للمسرح

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:19 ص
الفيشاوى وزوجته
الفيشاوى وزوجته
سمر سعد
غاب الفنان أحمد الفيشاوى عن تكريم والده فى المهرجان القومى للمسرح، بينما حضرت سمية الالفى برفقة نجلها عمر.

وفى نفس الوقت نشر أحمد الفيشاوى صورة له برفقة زوجته ندى وهما على متن طائرة أثناء عودتهما من قضاء اجارتهم الصيفية.

وظهر أحمد الفيشاوي وهو متكئ على زوجته داخل الطائرة أثناء عودتهما من رحلتهما بالخارج، وعلق: "أثناء عودتي إلى بلدي مصر مع رفيقة دربي زوجتي".

وظهرت زوجة أحمد الفيشاوي مرتدية تيشرت اسود وبدون وضع ميكب.

من ناحية أخرى حرص المهرجان القومى للمسرح فى حفل الافتتاح أمس على تكريم اسم الراحل فاروق الفيشاوى .

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