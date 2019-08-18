وزير الخارجية الإيراني يزور دولة خليجية.. تعرف على السبب

أعلنت الخارجية الإيرانية وصول وزيرها محمد جواد ظريف إلى الكويت، لبحث آخر المستجدات الإقليمية مع عدد من المسؤولين.



ووفقا للخارجية الإيرانية، التقى ظريف في الكويت مع أعضاء في لجنة الصداقة الإيرانية الكويتية، وبحث أهم التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط والخليج.



ووصل ظريف إلى الكويت على رأس وفد يضم عددا من المسؤولين في الخارجية الإيرانية، ومن المقرر أن يلتقي، خلال الزيارة التي تختتم اليوم الأحد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية والتطورات التي تمر بها المنطقة.



يأتي ذلك مع استمرار التطورات بالخليج العربي، بين إيران والولايات المتحدة وعددا من دول المنطقة.