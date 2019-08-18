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الحكومة العراقية تقرر حظر تحليق الطائرات العسكرية والمسيرة في أجوائها

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:26 ص
منع تحليق الطائرات
منع تحليق الطائرات العسكرية
القسم الخارجي
قررت الحكومة العراقية منع تحليق جميع الطائرات المقاتلة والمسيرة في أجواء البلاد، في قرار إحترازي جديد للبلاد.

وفي تعليقهم على القرار، اعتبر خبراء أمنيون أن قرار الحكومة العراقية بمنع تحليق الطائرات المقاتلة والمسيرة في أجواء البلاد هو إجراء احترازي لحماية المقرات العسكرية.

ومن جانبها أكدت الحكومة العراقية أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تلزم الجانب الأمريكي بتنفيذ قرارات الحكومة.

يأتي ذلك ضمن محاولات الحكومة العراقية لبسط سيطرتها على البلاد، التي تواجه الإرهاب والتطرف والصراع الطائفي منذ الغزو الأمريكي.

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