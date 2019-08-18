أهم اخبار اليوم| أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس.. السيسى يفاجئ رئيس الوطنية للزراعات المحمية بسؤال عن راتبه.. ومصر تدين استهداف حقل بترولي في السعودية

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عدة أخبار مهمة على رأسها تعيين المهندس يحيى زكى رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق أسامة ربيع رئيسا للهيئة خلفا لمهاب مميش، وسؤال الرئيس السيسي لرئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية عن راتبه.أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم السبت، قرارا بتعيين المهندس يحيى زكى رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالا إلى اللواء محمد عبد الحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، قائلا: «محمد أنت بتقبض كام؟»، فرد قائلا: «بقبض 14 ألف و200 جنيه يا فندم».أدانت مصر بأشد العبارات هجوم ميليشيا الحوثي في اليمن على حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مُسيرة اليوم.من جانبها، نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس، اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلا.أصدرت السفارة السعودية في تركيا تحذيرا إلى مواطنيها المتواجدين في الأراضي التركية، من خطر تعرضهم للسرقة والإعتداء المسلح في اسطنبول.