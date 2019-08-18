إجلاء السياح من جزر الكناري الإسبانية بسبب الحرائق.. فيديو

أعلنت السلطات بجزيرة كناريا الكبرى الأسبانية، أمس السبت إخلاء قرية وفندق فخم وموقع سياحي، عقب اندلاع حريق جديد بالجزيرة.



وقال مجلس الجزيرة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر إنه بصدد إخلاء كروز دي تيخادا، الممر الجبلي الشهير بمناظره الخلابة وسط الجزيرة، إضافة إلى فندق فخم مجاور.



وأعلن المجلس إخلاء وسط قرية تيخادا وعدد من الأحياء المجاورة لمقره، من دون أن يتضح عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، علما بأن عدد سكان القرية هو أقل بقليل من ألفي نسمة.



يأتي الحريق الجديد بعد خمسة أيام فقط من سيطرة فرق الإطفاء على حريق آخر اندلع في المنطقة ذاتها وأدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.



