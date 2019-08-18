على غرار جماهير الأهلي والزمالك.. الجمهور ينسجم مع صابر الرباعي بكشافات الموبايل

نشر الفنان «صابر الرباعي» فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يغني فيه مع الجمهور خلال بث مباشر على أنغام أغنية "بتحدى العالم كله وأنا وياك"، أمس ضمن فعاليات الدورة 61 لمهرجان «سوسة الدولي» التي أقيمت في الهواء الطلق على مسرح سيدي الظاهر من 12 يوليو إلى 18 أغسطس، حيث تضمن 25 عرضا فنيا متنوعا.



ورفع الجمهور كشافات الموبايل لتلمع في الهواء كالنجوم، وهو ما نشاهده اليوم في مصر خلال مباريات النادي الأهلي والزمالك إحياءً لشهداء الأولتراس، بينم استخدمها جمهور صابر الرباعي كتعبير عن بهجته بالغناء مع مطربهم المفضل، الذي نشر الفيديو في تغريدة على صفحته الشخصية قائلًا "هل تحبون أن تغنوا معي في إحدى الحفلات؟"



وشهد مهرجان سوسة في تونس جملة من العروض الفنية الراقية، وتضمن مهرجان سوسة الدولي 7 عروض مسرحية أبرزها المسرحية الغنائية "عسكر الليل " لسفيان بن فرحات بالاضافة لستاند اب " لاهكة لاهكة " لنضال السعدي والعرض المسرحي "ولد شكون" لجميلة الشيحي.

