اتهامات ودعاوى قضائية.. ضابط شرطة يتفاجأ بصورته على موقع للزواج

نشر موقع للبحث عن الزواج صورة لرجل مبتسم، وسيم، يرتدي ملابس الشرطة، وعندما اكتشف الرجل صورته بمحض الصدفة على إعلان للشركة، قام فورًا برفع دعوى قضائية مايو الماضي في المقاطعة الجنوبية من فلوريدا ضد شركة NSI Holdings Limited، وهي الشركة البريطانية التي تملك الموقع.



يعمل «ديفيد جوزمان» في قسم شرطة الشاطئ الذهبي في مقاطعة ميامي ديد الأمريكية، ضابط وأب متزوج، ويصر على أنه لم يقم أبدًا بحساب على موقع Uniformdating.com، ويتهمهم بسرقة الصورة من صفحته على فيسبوك.



وعرض موقع المواعدة والزواج Uniform Dating الإعلان المعني باستخدام صورة لـ جوزمان تحت إسم "جيسون"، رجل أعزب يبحث عن الزواج، وقال جوزمان في شكواه إنه شعر بالصدمة لرؤية الإعلان ولم يعلم به إلا عندما شاهده العديد من الأصدقاء وتواصلوا معه.



وأضاف جوزمان أنه لم يستخدم الموقع، ونشر الصورة التي استخدمها Uniform Dating في صفحته الخاصة على Facebook في أبريل 2018، فقد قامت NSI Holdings "بسرقة" الصورة من صفحة الفيسبوك لضابط الشرطة واستخدامها في إعلانات Facebook و Instagram.



وأضاف أنه "لم يأذن لهم أبدًا باستخدام صورته أو السماح بأخذها أو التنازل عنها أو الموافقة عليها بطريقة أخرى"، فعندما طلب جوزمان من شركة NSI Holdings التوقف عن استخدام صورته، طلبت الشركة أولًا إثبات هويته، وقد فعل ذلك لكن الشركة واصلت NSI Holdings استخدام الصورة ولم تأبه، وفقًا لصحيفة NBC news التي نشرت الواقعة على تويتر في تحديث اليوم.



وفي تصريح للشركة قالت إن جوزمان أنشأ بالفعل حسابًا على الموقع، في قوت مبكر لكن ربما تم إلغاؤه، وهذا يتربت على شروط الموقع في استخدام أي صورة لأي شخص في الإعلانات للشركة، لكن جوزمان مُصر ويحاول أخذ تعويض من الشركة التي قامت بحذف الصورة بعد عدة شكاوي.