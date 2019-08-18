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أخبار العالم

وصول جثامين 3 شهداء فلسطينيين إلى مستشفى الأندونيسي في غزة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 07:25 ص
وصول جثامين الشهداء
وصول جثامين الشهداء
القسم الخارجي
كشفت شبكة غزة برس الفلسطينية عن نقل جثمان 3 شهداء فلسطينيين قتلوا برصاص الإحتلال الإسرائيلي على حدود شرق بلدة بيت حانون إلى مستشفى الاندونيسي في شمال قطاع غزة.

كان الإحتلال الإسرائيلي أعلن استشهاد 5 شبان فلسطينيين أثناء محاولتهم التسلل عبر قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال اعتقال قوات الاحتلال خلال ساعات الليل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية.

وشن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الهجمات الجوية على بعض الأهداف المتفرقة في قطاع غزة.

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