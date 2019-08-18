تراجع إيرادات الفيل الأزرق 2

انخفضت إيرادات فيلم الفيل الازرق 2، ليلة السبت، وقال الموزع محمود الدفراوى إن الفيلم حقق أمس مليونى و42 ألفا و786 جنيها، وحقق الأسبوع الماضى 76 مليونا كإجمالى إيرادات.



وجاءت فكرة فيلم الفيل الأزرق 2 بعد نجاح الجزء الأول الذى عرض فى عام 2016 وكان بمثابة مفاجأة للجمهور وقتها.



فيلم الفيل الأزرق 2 بطولة كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم وإياد نصار وشيرين رضا وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



فيلم الفيل الأزرق 2 تدور أحداثه فى إطار من الرعب حول شخصية يحيى الطبيب النفسى الذى يتعرض للعديد من المواقف الصعبة نتيجة تناوله حبة الفيل الأزرق.