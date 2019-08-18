تحكم في انفعالاتك.. 18 أغسطس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.



قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد ١٨ أغسطس، وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 18 أغسطس فإن ذلك يعني أنك موهوب اجتماعيا، وتنجذب للتعامل مع الخارج.. ولديك إصرار وشخصية قوية، ولديك قدرة على اتخاذ قرارات جريئة.



نصيحة:



في هذا العام أنت تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.