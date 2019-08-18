ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحكم في انفعالاتك.. 18 أغسطس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:48 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد ١٨ أغسطس، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 18 أغسطس فإن ذلك يعني أنك موهوب اجتماعيا، وتنجذب للتعامل مع الخارج.. ولديك إصرار وشخصية قوية، ولديك قدرة على اتخاذ قرارات جريئة.

نصيحة:

في هذا العام أنت تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

11 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ؟

تميل كثيرا للعصبية 29 يونيه ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ؟

لديك روح خيال 2 يوليو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ؟

شديد الذكاء وتميل للتردد.. 4 يوليو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك 10 يوليو؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك 28 يوليو؟

ترشيحاتنا

اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 18 - 8 - 2019 .. الطماطم بـ 4 جنيهات.. فيديو

أنا صاحب الكورة.. الأهلى يواصل السقوط أمام بيراميدز للمرة الرابعة على التوالي في كأس مصر.. فيديو

سنهدمها ونطردكم.. ابن عم تميم يتعهد بتدمير القاعدة التركية في قطر

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري في حفل زفاف بـ أفغانستان إلى 63 قتيلا

هل يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة .. فيديو

جمال الخشوع.. 3 أمور تجعل صلاتك كفارة لما قبلها من الذنوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح