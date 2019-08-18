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درجات الحرارة اليوم الأحد 18 -8 -2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:43 ص
درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
مي محمد
درجات الحرارة اليوم الأحد 18 - 8 - 2019، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشير إلى طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة،  كما تشير توقعات درجات الحرارة اليوم إلى أن يسود طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، 18-8-2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
القاهرة 35 24
الأسكندرية 31 26
مطروح 30 25
دمياط 32 25
بورسعيد 32 26
الإسماعيلية 36 24
السويس 36 25
العريش 32 23
رفح 32 23
طابا 34 26
شرم الشيخ 38 32
الغردقة 39 29
الفيوم 37 26
بني سويف 37 25
أسيوط 38 25

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