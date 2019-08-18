ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل شخص بحي الجناين بالسويس بطعنات نافذة في ظروف غامضة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:31 ص
جثة
جثة
حسن غنيمة
لقي شخص من سكان منطقة السيد هاشم بحي الجناين بالسويس، مصرعه إثر إصابته بطعنات نافذة بالجسد، تسببت في وفاته بعد نقله إلى مستشفى السويس العام.

كانت نقطة مستشفى السويس العام أخطرت مديرية أمن السويس، بوصول شخص بالعقد الخامس من العمر مصاب بطعنات نافذة، تسببت في وفاته بعد وصوله للمستشفى.

وتبين من فحص بيانات المتوفى، أنه من سكان منطقة السيد هاشم بحي الجناين بالسويس، وأنه تم نقله للمستشفى من أحد الطرق بحي الجناين بعد إصابته بالطعنات.

ويكثف ضباط الشرطة بالسويس جهودهم لضبط المتهمين بطعن الشخص، وجار التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

ب5 جنيه.. صبغة شعر طبيعية وخالية من المواد الكيماوية

أهم اخبار اليوم| أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس.. السيسى يفاجئ رئيس الوطنية للزراعات المحمية بسؤال عن راتبه.. ومصر تدين استهداف حقل بترولي في السعودية

مصرع شخص في حفل زفاف.. والعروسان يهربان لقضاء شهر العسل

رئيس أفغانستان يتهم طالبان بالمسئولية عن حفل الزفاف الدامي

اسعار الذهب في مصر اليوم 18 - 8 - 2019.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح