مقتل شخص بحي الجناين بالسويس بطعنات نافذة في ظروف غامضة

لقي شخص من سكان منطقة السيد هاشم بحي الجناين بالسويس، مصرعه إثر إصابته بطعنات نافذة بالجسد، تسببت في وفاته بعد نقله إلى مستشفى السويس العام.



كانت نقطة مستشفى السويس العام أخطرت مديرية أمن السويس، بوصول شخص بالعقد الخامس من العمر مصاب بطعنات نافذة، تسببت في وفاته بعد وصوله للمستشفى.



وتبين من فحص بيانات المتوفى، أنه من سكان منطقة السيد هاشم بحي الجناين بالسويس، وأنه تم نقله للمستشفى من أحد الطرق بحي الجناين بعد إصابته بالطعنات.



ويكثف ضباط الشرطة بالسويس جهودهم لضبط المتهمين بطعن الشخص، وجار التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.