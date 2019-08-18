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شاهد.. عملية تغيير اسم ناقلة النفط الإيرانية جريس 1.. ومسئول يكشف السبب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:44 ص
جريس 1
جريس 1
حسام رضوان
نشرت وكالة "فارس" الإيرانية ، صورا من عملية تغيير اسم ناقلة النفط "جريس1"، التي كانت محتجزة في مضيق جبل طارق.

وقال السفير الإيراني، لدى بريطانيا بعيدي نجاد، إنه كنتيجة لاتخاذ قرار بعمل السفينة تحت العلم الإيراني، كان يجب إثبات السفينة في إيران، كما تم اختيار اسم جديد لها.

واختارت السلطات الإيرانية اسم "آدريان دريا 1"، بدلا من "جريس 1".

وأضاف أن السفينة لا تخضع لأي عقوبات، كما أن نفطها مملوك رسميا للشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

وتابع أن عملية إعادة تسمية السفينة في جبل طارق أعطت انطباعا خاطئا للبعض بأن الهدف منه التحايل على العقوبات.

وأوضح أن ضرورة إعادة تسمية السفينة جاءت بعد رفض بنما استمرار عمل الناقلة تحت علمها، وبحسب القانون البحري، فإن علم السفينة يكون بحسب مكان تسجيلها.

وكانت البحرية الملكية البريطانية ، قد احتجزت السفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا بالمخالفة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وبعد أكثر من شهر من الاحتجاز، أفرجت المحكمة العليا في جبل طارق يوم الخميس عن الناقلة بعد التعهد بعدم التوجه إلى سوريا.
شاهد.. عملية تغيير اسم ناقلة النفط الإيرانية جريس 1.. ومسئول يكشف السبب

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