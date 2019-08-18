مصرع شخص في حفل زفاف.. والعروسان يهربان لقضاء شهر العسل

لقى شخص مصرعه، وأصيب 40 آخرون نقلوا للمستشفى للعلاج إثر تعرضهم للتسمم الغذائي والكوليرا عقب تناولهم الطعام في حفل عرس بالعاصمة الكينية نيروبي.





وذكرت صحيفة (غانا جارديان) أن الاختبارات التي أجريت على الضحايا أفادت بأنهم عانوا من أعراض الكوليرا والتسمم الغذائي.





وأصيب الضحايا بعد حضورهم حفل الزفاف الذي حضره حوالي 450 مدعوا.





وشملت وليمة العرس المقدمة للضيوف سلطة خضار وأرز وخضروات مشكلة ولحم بقر ضمن أطباق أخرى.



