ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتليتكو مدريد يستهل مشواره بالدوري الإسباني بمواجهة خيتافي

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:33 ص
فريق أتلتيكو مدريد
فريق أتلتيكو مدريد
محمد السعيد
يواجه فريق أتليتكو مدريد نظيره خيتافي اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساء، على معلب واندا ميتروبولبتانو"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري الإسباني.

ويسعى أتلتيكو مدريد لاستغلال هزيمة برشلونة أمام أتلتيك بلباو، بخطف الثلاث نقاط في لقاء اليوم، وتحقيق انطلاقة مثالية، بينما يطمح خيتافي في تحقيق نتيجة إيجابية الأتليتي.

ويفقد أتلتيكو مدريد لـاثنين من أبرز نجومه في مباراة اليوم، وهم دييجو كوستا وأنخيل كوريا للإيقاف.

يذكر أن فريق أتلتيكو مدريد حقق الفوز على خيتافي في الليجا الموسم الماضي ذهابا وإيابا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسباعية.. أتليتكو مدريد يذل ريال مدريد فى الكأس الدولية.. فيديو

هزيمة ثقيلة للملكي.. ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الكأس الدولية.. فيديو

الريال ضد أتلتيكو مدريد.. جاريث بيل يسخر من هزيمة فريقه بسباعية

ترشيحاتنا

تعرف على عقوبة الرشوة ومتى يعفى الراشي والوسيط من العقاب

أهم اخبار اليوم| أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس.. السيسى يفاجئ رئيس الوطنية للزراعات المحمية بسؤال عن راتبه.. ومصر تدين استهداف حقل بترولي في السعودية

بعد ظهورها بـ كاش مايوه فاضح.. أروى جودة تثير غضب جمهورها

أبسط من البساطة.. ايمان الحصرى تعلق على واقعة سرقة فيلتها.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

الإفتاء: موضعان في المرأة يجوز للخاطب النظر إليهما.. فيديو

بعد خروج الأهلي من كأس مصر.. الجمهور يطالب بـ عماد النحاس وأحمد ناجي

أخبار الرياضة ليلا ..مدرب بيراميدز يقترب من الأهلي .. وهجوم جماهيري على لاسارتي

البطاقة الصفراء .. رمضان صبحي ينفعل على جهاد جريشة لهذا السبب

ننشر سيناريو لجنة التخطيط بـ الاهلى للخروج بفريق الكرة من النفق المظلم

كأس العالم ليد الناشئين 2019 .. موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة مصر وألمانيا

بعد تفوق ديسابر .. المستكاوي يتساءل عن مصير لاسارتي

أنا صاحب الكورة.. الأهلى يواصل السقوط أمام بيراميدز للمرة الرابعة على التوالي في كأس مصر.. فيديو

مصر وألمانيا في نهائي المونديال .. ناشئو اليد يسطرون تاريخا عالميا جديدا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مصر وألمانيا في نهائي المونديال .. مشوار منتخب ناشئي اليد في البطولة

منافسات الدوريات الأوروبية .. موعد مباريات اليوم الأحد 18-8-2019

حمادة المصري: أبو ريدة لن يعود للرياضة المصرية نهائيا.. والفيفا لا يجرؤ على التدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح