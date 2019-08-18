أتليتكو مدريد يستهل مشواره بالدوري الإسباني بمواجهة خيتافي

يواجه فريق أتليتكو مدريد نظيره خيتافي اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساء، على معلب واندا ميتروبولبتانو"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري الإسباني.





ويسعى أتلتيكو مدريد لاستغلال هزيمة برشلونة أمام أتلتيك بلباو، بخطف الثلاث نقاط في لقاء اليوم، وتحقيق انطلاقة مثالية، بينما يطمح خيتافي في تحقيق نتيجة إيجابية الأتليتي.





ويفقد أتلتيكو مدريد لـاثنين من أبرز نجومه في مباراة اليوم، وهم دييجو كوستا وأنخيل كوريا للإيقاف.



