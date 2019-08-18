ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية الأمريكية: سنساعد الشعب السوداني في إجراء انتخابات حرة ونزيهة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:37 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
محمود نوفل
هنأت الولايات المتحدة الشعب السوداني ، على توقيع الإعلان الدستوري بتاريخ 17 أغسطس والاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها : "نحن نشعر بالتشجيع من هذه الخطوة الأولى نحو إنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية حيث تثني الولايات المتحدة على الوسطاء من الاتحاد الأفريقي وحكومة أثيوبيا على جهودهم للتوسط في هذا الاتفاق التاريخي.

وأضافت الخارجية في بيانها : لقد تشرّف المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث بحضور توقيع الاتفاقية وسيواصل دعم عملية تطبيق الاتفاقات.

وتابعت :لقد اتخذت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي خطوة مهمة إلى الأمام ونتطلع قدما إلى أداء المجلس السيادي القسم يوم 19 أغسطس وتعيين رئيس الوزراء في اليوم التالي."

كما تعهدت الخارجية بأن تواصل الولايات المتحدة دعم الشعب السوداني في سعيه إلى إنشاء حكومة تحمي حقوق كافة المواطنين السودانيين وتقودهم نحو انتخابات حرة ونزيهة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقوبات أمريكية محتملة ضد السودان بسبب العنف ضد الثوار

السودان.. العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يتفقان على تشكيل المجلس السيادي

الترويكا ترحب بالاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالسودان

المبعوث الإثيوبي يطالب برفع اسم السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب

مصر تُرحب بالاتفاق السوداني حول بنود وثيقة الإعلان الدستوري

الولايات المتحدة: سنظل شريكا داعما للشعب السوداني في مساعيه نحو تعزيز السلام

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو .. تعليق ناري من أحمد موسى على خروج الأهلي من كأس مصر.. عودة معهد الأورام للعمل بعد الانتهاء من ترميمه

تعرف على عقوبة الرشوة ومتى يعفى الراشي والوسيط من العقاب

نورس يفترس سمكة قرش صغيرة بطريقة عجيبة.. شاهد

يتكاسل عن الصلوات ولا يؤدي إلا الجمعة.. المفتي السابق يرد

شاهد.. رد على جمعة على من ينكرون حجاب المرأة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح