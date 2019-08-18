الخارجية الأمريكية: سنساعد الشعب السوداني في إجراء انتخابات حرة ونزيهة

هنأت الولايات المتحدة الشعب السوداني ، على توقيع الإعلان الدستوري بتاريخ 17 أغسطس والاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.



وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها : "نحن نشعر بالتشجيع من هذه الخطوة الأولى نحو إنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية حيث تثني الولايات المتحدة على الوسطاء من الاتحاد الأفريقي وحكومة أثيوبيا على جهودهم للتوسط في هذا الاتفاق التاريخي.



وأضافت الخارجية في بيانها : لقد تشرّف المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث بحضور توقيع الاتفاقية وسيواصل دعم عملية تطبيق الاتفاقات.



وتابعت :لقد اتخذت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي خطوة مهمة إلى الأمام ونتطلع قدما إلى أداء المجلس السيادي القسم يوم 19 أغسطس وتعيين رئيس الوزراء في اليوم التالي."



كما تعهدت الخارجية بأن تواصل الولايات المتحدة دعم الشعب السوداني في سعيه إلى إنشاء حكومة تحمي حقوق كافة المواطنين السودانيين وتقودهم نحو انتخابات حرة ونزيهة.