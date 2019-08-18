فشلت في الانتحار فقتلت طفليها.. بريطانية تغرق توأمين انتقاماً من زوجها

بعد مضي عام على جريمتها النكراء، حكمت محكمة بريطانية على أم قاتلة بالسجن لسنوات نظير فعلتها البشعة بقتلها طفليها نكاية في زوجها، وفق ماذكرت صحيفة مترو البريطانية.





وأقدمت المرأة القاتلة على إغراق طفليها التوأم عقابًا لزوجها بعد أن هجرها، وترك لها الأطفال.





وأقدمت سامانتا فورد، 38 عامًا، على قتل طفليها التوأم "جيك" و"كلوي" العام الماضي عندما كان عمرهما لا يتجاوز 23 شهرًا، وكان عقاب المحكمة على جريمتها البشعة هو بسجن الأم لعشر سنوات فقط.





وذكرت صحيفة مترو، أن سامانتا كتبت خطاب انتحار وحاولت قتل نفسها عبر القفز بالسيارة من فوق تلة في المنطقة التي تقيم بها في كِنت جنوب شرق انجلترا.





كانت الأم القاتلة تقود سيارتها بسرعة 100 ميل في الساعة، وعندما تمكنت الشرطة من فتح باب السيارة أخبرتهم أنها قتلت طفليها، قائلة: "دعوني أموت"، وأضافت "وضعتهما في حوض الاستحمام، كان يجب أن نكون معا جميعا وكنت في طريقي للقفز من فوق تلة لكن الطريق كانت مظلمة للغاية".





واستمعت محكمة أولد بايلي الجنائية وسط لندن إلى سامانتا، وأمر القاضي بتحويلها إلى مصحة نفسية على أن تُكمل بقية مدتها المقررة في السجن حال إتمامها العلاج قبل انتهاء المدة.





من جانبه، عبر الزوج ستيف فورد عن حزنه البالغ لمقتل طفليه، معتبرًا نفسه متورطًا بالابتعاد عن زوجته وتدهور حالتها النفسية إلى هذا الحد، إلا إنه حضر كذلك جلسة استماع في محمكة أولد بيلي، وقال إن زوجته نالت "العقوبة القصوى"، معتبرًا ما فعلته لا يصدر من شخص عاقل.



