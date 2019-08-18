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أخبار العالم

الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية لتحقيق السلام والاستقرار

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:45 ص
صدى البلد
ا ش ا
أكدت الصين اليوم الأحد أهمية تعزيز التعاون مع كوريا لشمالية، سعيا لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

وقال نائب رئيس اللجنة المركزية العسكرية الصينية "تشانغ يو شيا" - خلال لقائه مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري "كيم سو كيل" في العاصمة (بكين) - "إن الصين وكوريا الشماالية تجمعهما صداقة تقليدية، وأن الجيش الصيني يعتزم العمل مع الجانب الكوري الشمالي لتقوية التواصل وتعزيز التعاون والدعم المتبادل من أجل الإسهام في تدعيم وتنمية العلاقات الثنائية والسلام والاستقرار الإقليميين".

من جانبه، أعرب مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري استعداد بلاده لتعزيز التبادلات الودية بين القوات المسلحة للدولتين في مختلف المجالات والتعلم المتبادل ودفع العلاقات بينهما وبين الجيشين إلى مستوى أعلى.

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