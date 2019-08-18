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محافظات

نصب على مواطنين في 9 ملايين جنيه.. حبس مستريح الدقهلية 4 أيام

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:10 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
همت الحسينى
قررت نيابة أول المنصورة حبس مستريح قام بالنصب على عدد من المواطنين بمبالغ قيمتها 9 ملايين جنيه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن مباحث قسم أول المنصورة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط "سليمان النحاس شلبي - 42 عامًا - صاحب مكتب استيراد وتصدير"، حيث تواجد بمدينة المنصورة. 

وتبين أن المتهم قام بالنصب على عدد من المواطنين  حيث اتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بقيمة 9 ملايين جنيه حيث قام بايهامهم بتشغيلها في تجارة الهواتف المحمولة نظير أرباح شهرية إلا أنه نصب عليهم ولم يوف بوعده ولم يقم برد المبالغ وفر هاربًا، وتحرر محضر المحضر اللازم.

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