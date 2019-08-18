براجا كوكا يصطدم بـ سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي

يحل فريق سبورتنج براجا المحترف ضمن صفوفع الدولي المصري أحمد حسن كوكا، ضيفا على نظيره سبورتنج لشبونة، اليوم، الأحد في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري البرتغالي.





ويسعى سبورتنج براجا بقيادة كوكا لتحقيق الفوز ومواصلة انطلاقته القوية في بطولة الدوري الدوري البرتغالي بعد الفوز مويرينرسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى، بينمما يطمح لشبونة في تحقيق أول انتصار له في الدوري بعد التعادل أمام ماريتيمو بهدف لكل فريق، الاسبوع الماضي.



