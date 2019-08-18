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محافظات

محافظ دمياط: استرداد 152.5 فدان في كفر البطيخ

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:10 ص
حملات لإسترداد أراضى
حملات لإسترداد أراضى الدولة
زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استمرار الحملات لاسترداد أراضي الدولة التابعة لجميع جهات الولاية، وذلك في إطار فعاليات الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأشارت المحافظ في بيان، الأحد، إلى أنه خلال الحملة التي انطلقت امس ومستمرة لمدة اسبوع برئاسة اللواء جمال الحسينى السكرتير العام المساعد وبحضور مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و إدارة المتابعة بالديوان العام.

وأسفرت الحملة عن استرداد ١٥٢.٥ فدان تابعة لأملاك الدولة بمركز كفر البطيخ، ومستمرة الحملة لحين ازالة كل التعديات.

وذكرت أنه لن يتم التهاون عن تطبيق القانون وملاحقة المخالفين و كذلك إزالة التعديات على أملاك الدولة لاستعادة حق الشعب، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
محافظ دمياط: استرداد 152.5 فدان في كفر البطيخ
محافظ دمياط: استرداد 152.5 فدان في كفر البطيخ

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