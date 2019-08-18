ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تداول أرقام مغلوطة .. تعرف على عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:48 ص
الإيجار القديم
الإيجار القديم
معتز الخصوصى
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن التصريحات التي أدلى بها لبرنامج الأفوكاتو المذاع على فضائية القاهرة والناس، وتداولتها عدد من المواقع الإلكترونية الخاصة ، بأن إجمالي عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تبلغ 38 مليون وحدة سكنية" هو رقم غير دقيق ، حيث أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ 3 ملايين و19 ألفاً 856 وحدة.

وأشار فؤاد، في بيان له إلى أن عدد 38 مليون وحدة هو إجمالي عدد الوحدات السكنية ما بين إيجار قديم؛ إيجار جديد؛ إيجار مفروش؛ تمليك، ويشكل التمليك فيها 60% بينما لا يتعدي الإيجار القديم 10%.

وأضاف أن توزيع وحدات المباني العادية طبقا لنوع الحيازة جاء كالآتي: 3 ملايين و19 ألفًا و856 وحدة إيجار قديم، 2 مليون و26 ألفًا و674 وحدة إيجار جديد، و38 ألفًا و117 وحدة إيجار مفروش، و9 ملايين و903 آلاف، و233 وحدة خالية "لم يتم حيازتها".

وأعلن "فؤاد"، اعتذاره للمشاهدين والمواطنين عن هذا الخطأ غير المقصود ، مؤكدا احترامه للمتابعين وللمواطن المصري لذا لزم التوضيح وإعلان المعلومة الصحيحة حفاظًا علي الحق في المعرفة.
بعد تداول أرقام مغلوطة .. تعرف على عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد موافقة النواب على قانون الإيجار القديم.. اقتصاديون: 30 مليار جنيه عوائد للدولة من القانون الجديد.. 74 ألف قضية أمام المحاكم بسبب مشاكل الإيجار القديم

إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر .. إسكان النواب تكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

في 5 خطوات.. تعرف على إجراءات تعديل عقود الإيجار القديم

لن يعدل.. برلماني: الإيجار القديم ليس له علاقة بالعقارات الآيلة للسقوط

المقترح ينتظر الموافقة.. 43 مليون وحدة تستفيد من تطبيق قانون الايجار القديم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

علاج عسر الهضم والانتفاخ وحرق الدهون العنيدة للأبد.. وصفة بـ 2 جنيه

بث مباشر.. وصول الرئيس السيسى لمقر احتفالية عيد العلم بقاعة المؤتمرات

اسعار الذهب في مصر اليوم 18 - 8 - 2019.. فيديو

صفاء الهاشم تثير الجدل مجددا وسر زيارة ظريف.. أبرز أخبار الصحف الكويتية

تعرف على عقوبة الرشوة ومتى يعفى الراشي والوسيط من العقاب

سنهدمها ونطردكم.. ابن عم تميم يتعهد بتدمير القاعدة التركية في قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح