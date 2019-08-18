بعد تداول أرقام مغلوطة .. تعرف على عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن التصريحات التي أدلى بها لبرنامج الأفوكاتو المذاع على فضائية القاهرة والناس، وتداولتها عدد من المواقع الإلكترونية الخاصة ، بأن إجمالي عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تبلغ 38 مليون وحدة سكنية" هو رقم غير دقيق ، حيث أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ 3 ملايين و19 ألفاً 856 وحدة.





وأشار فؤاد، في بيان له إلى أن عدد 38 مليون وحدة هو إجمالي عدد الوحدات السكنية ما بين إيجار قديم؛ إيجار جديد؛ إيجار مفروش؛ تمليك، ويشكل التمليك فيها 60% بينما لا يتعدي الإيجار القديم 10%.





وأضاف أن توزيع وحدات المباني العادية طبقا لنوع الحيازة جاء كالآتي: 3 ملايين و19 ألفًا و856 وحدة إيجار قديم، 2 مليون و26 ألفًا و674 وحدة إيجار جديد، و38 ألفًا و117 وحدة إيجار مفروش، و9 ملايين و903 آلاف، و233 وحدة خالية "لم يتم حيازتها".



