ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. وزير التعليم العالي يهدي درع عيد العلم لـ الرئيس السيسى

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
مي محمد
أهدى وزير التعليم العالي و البحث العلمي، درع عيد العلم للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العلم .

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المنارة للمؤتمرات للإحتفال بعيد العلم.

وسيكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال عددا من العلماء الحاصلين علي جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحضره الرئيس السيسي .. 5 معلومات عن عيد العلم

السيسي يشهد حفل عيد العلم ويكرم العلماء..غدا

اليوم .. السيسي يشهد حفل عيد العلم ويكرم العلماء

ميرفت عسكر تترأس وفد جامعة الزقازيق في احتفالية عيد العلم

اليوم.. السيسي يكرم عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة في احتفال عيد العلم

بث مباشر.. وصول الرئيس السيسى لمقر احتفالية عيد العلم بقاعة المؤتمرات

ترشيحاتنا

بعد ظهورها بـ كاش مايوه فاضح.. أروى جودة تثير غضب جمهورها

وزير التعليم العالى: اختبار معرفى موحد لكليات القطاع الصحي.. شرط مزاولة المهنة.. فيديو

شاهد | الرئيس السيسي يكرم العلماء والحاصلين على جوائز الدولة التقديرية

هل يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة .. فيديو

أهم اخبار اليوم| أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس.. السيسى يفاجئ رئيس الوطنية للزراعات المحمية بسؤال عن راتبه.. ومصر تدين استهداف حقل بترولي في السعودية

بكاء وصراخ .. ممشى زجاجي في الصين يصيب السياح بالذعر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح