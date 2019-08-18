شاهد.. وزير التعليم العالي يهدي درع عيد العلم لـ الرئيس السيسى

أهدى وزير التعليم العالي و البحث العلمي، درع عيد العلم للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العلم .



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المنارة للمؤتمرات للإحتفال بعيد العلم.



وسيكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال عددا من العلماء الحاصلين علي جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية".