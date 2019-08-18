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ثقافة

شاهد .. الصور الأولى لأول ترميم لـ قصر البارون الأثري منذ 100 عام

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:45 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
ينشر موقع صدى البلد الإخباري، الصور الأولى لقصر البارون الأثري، والذي يتم ترميمه حاليًا، ومن المقرر افتتاحه العام الجاري، وهو أول ترميم يجري للقصر منذ إنشائه قبل أكثر من 100 عام.

والصور تأتي قبل الجولة التي من المقرر أن يقوم بها وزير الآثار اليوم لتفقد القصر والوقوف على آخر ما تم في ترميمه.

كان القصر قد أصبح حديث الناس خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب اللغط الذي أثير عن ترميمه وتغيير لونه وهدم سوره التاريخي الأصلي، وهو ما نفته وزارة الأثار مؤكدة أنها تسعى من مشروع ترميم القصر الجاري حاليا لحمايته كجزء مهم من تراث وتاريخ مصر.

وطوال عشرات السنوات ظل قصر البارون مثار دهشة واستغراب من كل المارين أمامه،وذلك بسبب طرازه المعماري وزخارفه التي لم يألفها المصريون في أي مبني، ويكاد يكون هو المبني الوحيد الذي يحتوي علي زخارف مستوحاة من العمارة الهندوسية وتحديدا من كمبوديا، حيث كان صاحب القصر البارون إمبان مغرما بها.

البارون بدأ بناء القصر عام 1907 وانتهي عام 1911، وصممه المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل وزخرفة جورج لويس كلود, وأول ما يسترعي الانتباه في القصر طرازه المعماري الغريب المستوحى من المعبد الأكثر شهرة في كمبوديا وهو معبد أنكور وات في كمبوديا, حيث كان صاحبه المليونير البلجيكي شغوفا بأساطير الشرق الغامضة، كما أنه عاش فترة من حياته في الهند مما يفسر الطراز المعماري الغريب للقصر المستمد من المعابد الهندية والهندوسية.
شاهد .. الصور الأولى لأول ترميم لـ قصر البارون الأثري منذ 100 عام
شاهد .. الصور الأولى لأول ترميم لـ قصر البارون الأثري منذ 100 عام
شاهد .. الصور الأولى لأول ترميم لـ قصر البارون الأثري منذ 100 عام
شاهد .. الصور الأولى لأول ترميم لـ قصر البارون الأثري منذ 100 عام
شاهد .. الصور الأولى لأول ترميم لـ قصر البارون الأثري منذ 100 عام

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