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الرئيس السيسي يشهد احتفال مصر بعيد العلم بمركز المنارة الدولي

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:14 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كريم الخطيب
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى احتفال مصر بـ«عيد العلم» بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بحضور عدد من كبار رجال الدولة.

وكرم الرئيس السيسي عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والذين ساهموا بالأبحاث التى قاموا بها فى خدمة المجتمع وأهداف التنمية فى مصر.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عزمها تنظيم احتفالية عيد العلم خلال شهر أغسطس الجاري، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتكريم العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من الجامعات والمراكز البحثية.

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