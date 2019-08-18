مواطن يحول حديقته لاستراحة طريق لمواجهة الهدم المتكرر من مجلس مدينة طور سيناء

حول محمود مقلد ٦٥ سنة موظف بالمعاش حديقة منزله لاستراحة طريق للمارين وعابري السبيل مجانا لتكون مظلة لهم من الشمس الحارقة فى الصيف ولمواجهة الهدم المتكرر من مجلس مجلس مدينة طور سيناء وعلق مقلد لافتة مكتوب عليها "استراحة طريق - تحيا مصر- هى دي مصر ".



وأشار إلى أنه قام بزرع الحديقة بجوار وحدته السكنية فى حى محمود جمعة الغرفة والصالة منذ عشرين عاما وبنى سور حولها ليحميها من الأغنام والماعز وتحمى ابنته الطفلة المعاقة شروق وتلعب بداخلها، مشيرا إلى أنه رغم أنه مصرح بعقد الشقة بعمل حديقة وسدد رسوما سنوية كإشغال إلا أن المسؤولين في المحافظة أزالوا جزءا منها لمجرد شكوى من سائق بمجلس المدينة فتقدم بشكاوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومحافظ جنوب سيناء وردوا على شكوته، قائلا: "رئاسة الجمهورية التى تواصلت معى".



وأضاف، أنه فوجئ بقيام حملة لمجلس المدينة وإزالة الحديقة وكل حدائق الحى التى لها عشرات السنوات، مشيرا إلى أنه عندما هدموا الحديقة قررت أن يكون الجزء الذى هدمه بلدوزر مجلس المدينة استراحة للمواطنين وخاصة كبار السن والعجائز والأطفال مجانا وسوف نقدم لهم المياه المثلجة.



وأكد مقلد أنه كان يدعم الدولة فى كل الاستحقاقات الوطنية السابقة من انتخابات واستفتاء على الدستور وثورة ٣٠ يونيو والسور الذى هدم مازالت مكتوبة عليه العبارات الوطنية وكل ما نريده أن نحمى منازلنا واطفالنا من الشارع ليكون لهم حديقة تحميهم فهل يحق أن يمنح الإشغالات للمقاهى التى تقدم الشيشة ويمنع ويعاقب من يزرع حديقة.



وأعلن مجلس مدينة طور سيناء فى بيان عن إزالة تعديات فى أحياء النور ومحمود جمعة لأسوار حدائق تبلغ ٤٤ حالة ضمن الموجه ال١٣ لإزالة التعديات وأضاف بيان صحفى لأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء أن جميع التعديات سوف تزال.



بينما قال سكان الأحياء الأخرى إنهم سوف يتقدمون بمذكرة للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتقنين أوضاع الحدائق المنزلية.