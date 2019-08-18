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رياضة

بث مباشر.. مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:51 ص
مباراة تشيلسي وليستر
مباراة تشيلسي وليستر سيتي ( ارشيفية)
القسم الرياضي
يستضيف فريق تشيلسي نظيره ليستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويسعى تشيلسي، لتضميد جراحه، بعد الخسارة برباعية أمام مانشستر يونايتد في افتتاح مشواره بالدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، إلى جانب خسارة لقب السوبر الأوروبي أمام ليفربول بركلات الترجيح 5-4، من خلال التركيز على مواجهة ليستر سيتي.

ويسعى مدرب البلوز الجديد فرانك لامبارد، لتحقيق أول فوز له، منذ أن تولى المهمة الفنية للفريق، هذا الصيف، خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع عشر بدون رصيد من النقاط، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الثالث عشر بنقطة واحدة، بعدما تعادل مع ولفرهامبتون في الجولة الأولى 0-0.

وكان فريق تشيلسي خسر أمام مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد، الأسبوع الماضي في افتتاح مبارياته بالدوري الإنجليزي.

ويلتقي اليوم أيضًا، شيفيلد يونايتد مع نظيره كريستال بالاس، في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

يذكرن أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقاط بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بينما يحتل ليستر سيتي المركز الـ 13 بنقطة وحيدة، وتشلسي المركز الـ 19 بدون نقاط.

وستذاع مباراة تشيلسي وليستر سيتي عبر قناة بي إن سبورت 2.


ومن المتوقع أن يبدأ فريق تشيلسي المبرااة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع" أزبيليكويتا - توميري - زوما - إيمرسون.

خط الوسط: جورجينيو - كوفاسيتش - كانتي.

خط الهجوم: بيدور - لوليسيتش _ إبراهام.






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