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تعرف على شروط الترشيح للبرامج التدريبية بسقارة للعام 2019-2020

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:13 ص
مركز التنمية المحلية
مركز التنمية المحلية للتدريب
ايمان البكش
حصل صدى البلد على نسخة من شروط الترشيح للبرامج التدريبية التى ينفذها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبي 2019-2020 خلال الفترة من 17 أغسطس الماضى إلى 11 يونيو عام 2020.

ونصت الشروط العامة لكل الدورات على ضرورة الالتزام بترشيح الأعداد المخصصة لكل دورة تدريبية طبقا لما هو محدد في دول الدورات، الالتزام بترشيح 5 متدربين فقط من كل محافظة لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارى اللغة الإنجليزية فيتم ترشيح 10 متدربين من كل محافظة.

ونصت الشروط أيضا على أن تشمل الترشيحات الديوان العام وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ولا يقتصر الترشيح على ديوان عام المحافظة فقط لإعطاء الفرصة لجميع العاملين بالمحافظة، ويراعى عدم ترشيح نفس المتدرب لأكثر من 3 دورات مختلفة خلال العام التدريبي مع مراعاة عدم ترشيحه لحضور نفس الدورة سبق حصوله عليها إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الدورة.

وأكدت الشروط أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة ما دامت تنطبق عليه شروط الحضور، ويقدم المتدرب المرشح خطاب معتمد ومختوم من جهة عمله بشأن حضوره الدورة المرشحة لها وبيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل موضح بها وظيفته الحالية والعمل القائم به ومدى تطابق وظيفتة مع الدورة المرشح لها.

ويشترط المركز الحصول على أسماء المرشحين للدورات قبل بدء الدورة بأسبوعين على الأقل.
تعرف على شروط الترشيح للبرامج التدريبية بسقارة للعام 2019-2020

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