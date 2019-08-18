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تعليم

جامعة القاهرة تحصد 26% من إجمالي جوائز الدولة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:52 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
ياسمين سامي
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة احتلت المركز الأول في جوائز الدولة لتحصد 26% من الجوائز المختلفة.

وأضاف الخشت، خلال مشاركته على رأس وفد الجامعة في احتفالية الدولة بعيد العلم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية المصرية لتكريم علماء مصر المتميزين والفائزين بجوائز الدولة، أن جامعة القاهرة تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، مما أدى إلى تربعها على عرش الجوائز بين أساتذتها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة وصارمة بشأن الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة، وتدقق الجامعة في اختيار مرشحيها للجوائز المختلفة سواء التي تمنحها جهات محلية أو جهات دولية، حيث يخضعون لمعايير صارمة في الاختيار، إلى جانب أن الجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.

وأكد محمد الخشت، أن تكريم الرئيس للعلماء يعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمي، باعتباره من ركائز ومتطلبات تطوير الأمة والنهوض بها والمساهمة في التنمية المستدامة.

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