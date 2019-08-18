أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية، فى مستهل تعاملات اليوم الأحد 18 أغسطس 2019، وذلك فقًا لمتوسط أسعار للبنك المركزي المصري.





وبلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.5331 جنيه للشراء و16.6331 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.4189 جنيه للشراء و18.5774 جنيه للبيع ، بينما سجّل الجنيه الإسترليني نحو 20.0553 جنيه للشراء و20.1694 جنيه للبيع.





وسجّل متوسط سعر الفرنك السويسري نحو 17.0181 جنيه للشراء و17.1281 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.6061 جنيه للشراء و15.7049 جنيه للبيع .



