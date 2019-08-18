بث مباشر.. مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الدروي الإسباني

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه نقدم لكم البث المباشر لمباراة أتليتكو مدريد وخيتافي، اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساء، على معلب واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري الإسباني.



ويسعى أتلتيكو مدريد لاستغلال هزيمة برشلونة أمام أتلتيك بلباو، بخطف الثلاث نقاط في لقاء اليوم، وتحقيق انطلاقة مثالية، بينما يطمح خيتافي في تحقيق نتيجة إيجابية الأتليتي.



ويفقد أتلتيكو مدريد لـ اثنين من ابرز نجومه في مباراة اليوم، وهم دييجو كوستا وأنخيل كوريا للإيقاف.



وسغيب عن أتلتيكو مدردي لأول مرة من منذ 5 مواسم الفرنسي أنطوان جريزمانن والذي انتقل إلى برشلونة هذا الصيف، مقابل 120 مليوم يورو، هو قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقده مع الروخيبلانكوس.



يذكر أن فريق أتلتيكو مدريد حقق الفوز على خيتافي في الليجا الموسم الماضي ذهابا وإيابا.



وستذاع مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي عبر قناة بي إن سبورت 3.



ومن المتوقع أن يبدأ فريق أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: يان أوبلاك.



خط الدفاع: سافيتش - لودي - تريبير - خيمينيز.



خط الوسط: ساؤول - ليمار - لورينتي.



خط الهجوم: جواو فليكس - ألفارو موراتا.











