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ذهبيتان و4 فضيات وبرونزية حصيلة جوائز الكويت ببطولة غرب آسيا لألعاب القوى

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:07 ص
العاب القوى
العاب القوى
على صالح
حصد منتخب ألعاب القوى للناشئين في دولة الكويت ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في اليوم الثالث لبطولة غرب آسيا في ألعاب القوى ليصل رصيده الى سبع ميداليات ذهبيتان واربع فضيات وبرونزية.

وقال مدير واداري منتخب ألعاب القوى للناشئين بالكويت فلاح صنيدح العجمي، وفقا لما نشرته صحيفة "الراي" اليوم الأحد، إن الميدالية الذهبية جاءت عن طريق اللاعب عبدالله محمد في مسابقة قذف القرص محققا مسافة 68.49 متر، وحقق زميله هاشم العلي في مسابقة الوثب العالي فضية المسابقة برقم شخصي جديد قدره 99.1 متر.

وأضاف العجمي إن اللاعب صالح الصدر اختتم ميداليات اليوم الثالث ببرونزية قذف القرص بأفضل الأرقام والنتائج في مجمل الألعاب.

وأشاد العجمي بإنجاز منتجب الكويت متمنيا من القائمين على الرياضة بالدولة زيادة دعم الألعاب الفردية التي تحقق إنجازات.

اقرأ على صحيفة الراي الكويتية

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