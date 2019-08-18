هجرته زوجته لتعاطيه المخدرات.. العثور على جثة عاطل متعفنة داخل منزله في طنطا

شهدت منطقة العجيزي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، واقعة العثور على جثة شخص عاطل فى العقد الرابع من عمه شبه متعفنة داخل شقته السكنية، وتبين من التحريات الأمنية أن الوفاة جاءت لتناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة وغياب زوجته لخلافات أسرية بسبب تناوله العقاقير المخدرة، وتم التحفظ على الجثة استعدادًا لدفنها.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العميد إيهاب زكريا، مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرة النجدة بالعثور على جثة عاطل داخل شقته في منطقة العجيزي، دائرة القسم، يدعي "س.ع، 41 عاما" عاطل.



كما باشرت القيادات الأمنية دورها برئاسة الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين وجود سرنجات بجوار الجثة داخل شقة سكنية.



وأفادت مصادر أمنية أن زوجة العاطل تركت منزل الزوجية ومقيمة بمنزل والدها، بعد خلافات بينهما ل تعاطيه للمواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.



كما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.