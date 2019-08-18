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فن

حكيم يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي .. 22 أغسطس

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:41 م
حكيم
حكيم
شيرى نبيل
يحيي الفنان حكيم، حفلا غنائيا بأحد الفنادق الشهيرة بالساحل الشمالي، وذلك يوم 22 أغسطس الجاري.

ونشر حكيم صورة، عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق عليها: "هستناكم يوم الخميس الجاي في الساحل الشمالى هنولع الدنيا وهنعمل احلى حفله ".

وأحيا حكيم يوم الثلاثاء الماضى حفلًا غنائيًا داخل إحدى القرى بالساحل الشمالى، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.

كان آخر ظهور لـ حكيم فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر، وقدم أغنية الافتتاح التى حملت اسم "متجمعين".

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