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فن

أغنية حبيت من قلبي لـ مروة ناجى تتجاوز الـ 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:41 م
مروة ناجى
مروة ناجى
شيرى نبيل
تخطّت أغنية "حبيت من قلبي" للمطربة مروة ناجي، حاجز 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ذلك بعد طرحها 19 يوليو الماضي.

أغنية "حبيت من قلبي" هي التعاون الأول بين مروة ناجي وشركة "لايف ستايلز ستديوز" الرائدة فى صناعة الموسيقى والتى شاركت الفترة الأخيرة فى دعم عدد كبير من الأصوات المصرية التي شاركت فى برامج اكتشاف المواهب من بينهم هايدي موسي ورنا سماحة.

أغنية "حبيت من قلبي" من كلمات وألحان محمد الرفاعي، وتوزيع عادل عايش، وتم تصويرها فى لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد.

يُذكر أن مروة ناجي حصلت أمس على جائزة mema talent award 2018 بمسابقة "الميما ميوزك أورد لعام 2018" وتسلمت الجائزة فى حضور الشيخ فهد الزاهد رئيس مجلس إدارة شركة "لايف ستايلز ستديوز" وزوجته.

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