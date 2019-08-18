أغنية حبيت من قلبي لـ مروة ناجى تتجاوز الـ 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

تخطّت أغنية "حبيت من قلبي" للمطربة مروة ناجي، حاجز 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ذلك بعد طرحها 19 يوليو الماضي.





أغنية "حبيت من قلبي" هي التعاون الأول بين مروة ناجي وشركة "لايف ستايلز ستديوز" الرائدة فى صناعة الموسيقى والتى شاركت الفترة الأخيرة فى دعم عدد كبير من الأصوات المصرية التي شاركت فى برامج اكتشاف المواهب من بينهم هايدي موسي ورنا سماحة.





أغنية "حبيت من قلبي" من كلمات وألحان محمد الرفاعي، وتوزيع عادل عايش، وتم تصويرها فى لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد.



