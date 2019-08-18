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فن

الشايب.. أحدث أفلام آسر ياسين

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:37 م
آسر ياسين
آسر ياسين
شيرى نبيل
طرح الفنان آسر ياسين، البوستر الدعائي لأحدث أفلامه السينمائية والتي تحمل عنوان "الشايب"، والمقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.

وظهر "آسر" خلال نهاية أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، بشخصية فيلمه الجديد "الشايب"، حيث فاجأ جمهوره بكشفه عن شخصية فيلمه والتي تحمل نفس الاسم، الجديد خلال أحداث العمل، وشارك الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".

واستقر صناع العمل على "الشايب" ليكون اسم الفيلم الجديد، الذي من المقرر أن يتم طرحه في 2020، من إنتاج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني ويشاركه كريم أسامة وإخراج حسين المنباوي.

الشايب.. أحدث أفلام آسر ياسين

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