الخشت: معهد الأورام استقبل مرضاه بكامل طاقته.. والعمل الجاري غير مؤثر على حركة المرضي

نشر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، مجموعة حديثة من صور معهد الأورام، اليوم، تؤكد الإنتهاء من أعمال الإصلاح وصيانة الأماكن المتضررة بالمبنى الشمال وجار العمل بسائر مباني ومنشآت المعهد القومي للأورام نتيجة الانفجار الإرهابي لسيارة محملة بالمتفجرات علي كورنيش النيل أمام المبنى الرئيسي للمعهد وذلك فيما يخص الأماكن الخاصة باستقبال وعلاج المرضي، مشيرًا إلى أن المعهد استقبل مرضاه بكامل طاقته دون أي خلل.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن المعهد استقبل المرضى في كافة التخصصات الطبية سواء في إجراءات الكشف الطبي بالعيادات الخارجية أو المتابعات الدورية أو من يتلقون العلاج، موضحًا أن العمل مازال جاريًا في بعض المناطق غير المؤثرة علي استقبال المرضي مثل أعمال الإصلاحات بالمبني الإداري أعلى قاعة الاحتفالات بالدورين الخامس والسادس، فضلا عن الواجهات المتضررة من الانفجار خارج المبني الإداري، مشيرا إلي أنه من المتوقع الإنتهاء منهم خلال فترة وجيزة وبما لا يتعارض العمل علي إصلاح التلفيات مع عمل المعهد الطبي والعلاجي.





وأشار الدكتور الخشت، إلي أن العمل لن يتوقف علي إصلاح التلفيات الناتجة عن الحادث الإرهابي فقط، بل سيمتد ليشمل عمل العديد من الإصلاحات والتجديدات داخل منشآت المعهد بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية للمرضي، وبما يلائم الأعداد الكبيرة الوافدة على المعهد بصفة يومية،ومراعاة تلافي العيوب والمشاكل القديمة، التي كانت تعرقل العمل داخل المعهد.





وأكد الدكتور محمد الخشت، أن اللجنة الهندسية المشكلة من الجامعة برئاسة الدكتور هاني الهاشمي، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، وضعت خطة مقترحة لتطوير وتجديد المعهد بشكل كامل، مضيفًا أن اللجنة تقوم حاليًا على إعداد التصميمات المعمارية والانشائية والكهروميكانيكية، من أجل إحداث تجديدات شاملة وفقا لأحدث النظم الهندسية.





وأشار الدكتور محمد الخشت، إلي أن، الهدف من التوسعات والتجديدات تحسين انسيابية الحركة الأفقية والرأسية والربط بين أنشطة المعهد الطبية، وإضافة أماكن انتظار مناسبة للمرضي ومرافقيهم، وتوسعة وإضافة عيادات الألم والعيادات التلطيفية للأورام، مشيرا أن التنفيذ سيتم في أقصي سرعة لخدمة أغراض وأنشطة المعهد الأكاديمية والعلاجية والحيوية والقومية.





وأوضح الدكتور الخشت، أن التقرير الهندسي أشار إلى إزالة المنشآت العشوائية داخل قلب المعهد وإعادة تخطيط المنطقة الوسطي بين المباني الرئيسية و إقامة سقف معدني لسرعة الإنجاز لتغطية المنطقة الوسطى المزال منها المباني العشوائية،وعمل صالات انتظار مناسبة وإضافة عيادات الألم و التلطيفية، مع استحداث مصعد وسلم يصل رأسيًا بين مناطق انتظار المرضى المستحدثة بالدور الأرضي وأدوار الأشعة والمعامل والعلاج النووي الكائنة بالأدوار الأعلى بالمبني الأوسط مما سيساهم في تقليل الحركة من المرضى ومرافقيهم داخل أبنية المعهد لتقليل الإزدحام والتكدس الحالي، بالإضافة إلي العمل على استحداث مدخل خاص بالطوارئ، وتحسين مسارات اختلاف المناسيب بالدور الأرضي لتحقيق انسيابية وأمان حركة كراسي المرضى المتحركة.



