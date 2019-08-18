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الكويت تشن الحرب على العشوائية.. الشعلة يمنع المآتم والأفراح بالشوارع

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:30 م
فهد الشعلة
فهد الشعلة
على صالح
قرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية بالكويت، فهد الشعلة، منع وضع الإعلانات الاجتماعية المتعلقة بالأفراح والمناسبات، وإعلانات العزاء، في الشوارع بالمدن.

وقال مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي»، إن الشعلة أسند مهمة التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية إلى الإدارة المعنية في البلدية، لإعطاء الجمعيات دورها الاجتماعي بالإعلانات المسموح بها وتقتصر على الجانب الاجتماعي فقط، بعيدًا عن الجوانب التجارية، وذلك بعد أن يتم تحديد مواقع معينة أمام الجمعيات التعاونية، وأفرعها، وبالقرب من صالات الأفراح.

وأضاف المسئول الكويتي أن «الهدف من قرار وزير الاوقاف والبلدية هو القضاء على الإعلانات العشوائية التي باتت تزداد في المناطق السكنية بشكل كبير، ومنع تشويه المنظر العام.

من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان لـ«الراي»، عدم وجود أي إشكالية تتعلق بإسناد مهمة تنظيم تلك الإعلانات للجمعيات.

اقرأ مزيدا من التفاصيل على صحيفة الراي الكويتية

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