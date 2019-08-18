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حوادث

أمن الشرقية يتحفظ على صاحب حفل زفاف عقب الاشتباه في تسمم 37 شخصاً

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:41 م
تسمم 37 بالشرقية
تسمم 37 بالشرقية
محمد الطحاوي
تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم علي صاحب فرح بقرية غزالة عقب تسمم ما يقرب من 35 شخصاً، بالإضافة إلى التحفظ علي الطباخ، وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما قررت مديرية الصحة بالشرقية رفع درجة الاستعداد بمستشفيات جامعة الزقازيق وصيدناوي والأحرار وجميع المستشفيات القريبة من وحدة طب الأسرة بقرية غزالة تحسبًا لظهور أي حالات أخرى مشتبه في إصابتهم باشتباه تسمم غذائي.

فيما انتقل فريق من مديرية الصحة وتم التحفظ علي بواقي الأطعمة والمشروبات والأطباق بالفرح لفحصها والوقوف على ما إذا كان الطعام المقدم في الفرح هو السبب وراء الإصابة باشتباه التسمم من عدمه.

كان عدد من أهالى قرية غزالة بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، أصيبوا باشتباه تسمم غذائي وقيئ واسهال نتيجة تناول وجبة فى فرح، ووصل عدد الحالات إلى ما يقرب من 37 حالة معظهم من الأطفال.

من جانبه فقد استقبلت مستشفيات مدينة الزقازيق ، المصابين، ورفع مرفق الإسعاف حالة الطوارئ وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف، وجار تقديم لهم العلاج اللازم.

فيما أكد مصدر بمديرية الصحة، أنه تم خروج معظم الحالات بعد إسعافها وأخذ عينة من القيئ والطعام لتحليلها لبيان سبب الإصابة.


وذكر أحد أهالى القرية، أن المصابين كانوا ضمن معازيم فى فرح بمنزل " ا. ع. ج"، و تناولوا وجبة العشاء، مرجحا أن تكون السبب وراء حالة الإعياء الجماعي.

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